Buenas. soy Emilio Calatayud. Seguimos juzgando y condenando a menores por pegar o insultar a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos… Y los padres siguen estando avergonzados y desconcertados. Una madre lo describió perfectamente con esta frase: “Mis padres me enseñaron a sacar a mis hijos adelante, no a denunciarlos, pero no puedo con ellos”. Me impresionó. Es verdad. Nuestros padres nos enseñaron a luchar por nuestros hijos, pero no a luchar contra nuestros hijos. Pero cuando un niño agrede a sus padres la mejor forma de sacarlo adelante es denunciándolo. Son los tiempos que nos ha tocado vivir.

