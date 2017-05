“Mamá, tú vas a la conferencia de Calatayú, pero la sufro yo”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Parece que me estoy convirtiendo en el nuevo ‘coco’ y no sé si me gusta o me disgusta. Muchos niños me culpan de que sus padres no les compren el móvil con conexión a Internet. Y todavía no sé si me gusta o me disgusta. También hay quien le dice a los hijos: ‘Que te hagas la cama y recojas la habitación o te llevo al juzgado del señor Calatayud”. La última es la siguiente: “Mamá tú vas a la conferencia de Calatayú (o ‘Malatayú’, que también me llaman así los chavales), pero la sufro yo”. Voy a seguir pensando si me gusta o me disgusta, ja, ja, ja.

