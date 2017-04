¿Usted se dejaría operar por un cirujano que consiguió el título a pesar de suspender dos asignaturas? Yo me lo pensaría

Buenas, soy Emilio Calatayud. Dirán que soy un demagogo, y puede que sea cierto, pero después de saber que los niños van a poder obtener el título de ESO a pesar de suspender dos asignaturas, ¿por qué no hacemos lo mismo con las carreras universitarias o grados, que es como los llaman ahora? ¿O con la formación profesional? ¿Usted se dejaría operar por un cirujano que hubiese conseguido el título a pesar de suspender dos asignaturas en Medicina? Yo me lo pensaría…, pero un buen rato. ¿Y dejaría su coche en manos de mecánico que suspendió dos?

¿Y por qué no utilizamos el mismo rasero para las oposiciones? ¿Por qué no se puede ser Policía aunque no se apruebe toda la oposición?

¿Demagogia? Puede que sí, ya digo.