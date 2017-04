¿Qué es el barbecho? “Un molusco comestible” No, eso es un berberecho.

Buenas, soy Emilio Calatayud. Vamos a relajarnos un poco que llega el fin de semana (y la Semana Santa) y hace un tiempo maravilloso, al menos, en Granada. Como sé que este blog lo miran muchas maestras (es que la mayoría son mujeres, por eso empleo el femenino), os quiero pedir que nos contéis algún error divertido que hayan cometido vuestros alumnos en los exámenes… o vosotras mismas cuando erais niñas. No es una propuesta original. Es lo del disparate escolar, pero es que el otro día me contaron uno que me hizo gracia. Se lo dijo la propia afectada, alumna de primero de ESO, a un amigo y él a mí. Fue así. A la niña le preguntaron en el examen: ¿Qué es el barbecho? (Terreno de labor que no se siembra durante uno o dos años para que la tierra descanse o se regenere). Respuesta de la alumna: Un molusco comestible. Confundió barbecho con berberecho, pero el caso es que sí definió bien lo que era un berberecho. Se merecía medio punto, creo yo, ja, ja, ja.

Voy a pensar y a ver si mañana os cuento algún disparate que cometiera en mis tiempos de escolar, que, ya os adelanto, fueron muchos. A pasarlo bien.