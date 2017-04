“Primo, que tu madre no lea el libro de ‘Calatayú’, que te quita el móvil”

Buenas, soy Emilio Calatayud. En Granada estamos disfrutando de la Feria del Libro y, y tal y como os decía Carlos para promocionar nuestro libro (hemos venido a hablar de nuestro libro, como el difunto Paco Umbral), este pasado domingo ha sido el Día del Libro. Total, que una madre me cuenta que ha oído a su hijo decirle lo siguiente a un amigo: “Primo, que tu madre no lea el libro de ‘Calatayú’, que va a saber de leyes y te quita el móvil”. ¡Qué gran eslogan publicitario para nuestro libro!: Madres, este es el libro que vuestros hijos no quieren que leáis’ Me parto, ja, ja, ja.

Por cierto, el libro se titula: ‘Soy Emilio Calatayud, y voy a hablarles de…” Editorial Alienta-Planeta.