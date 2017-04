Dar el título de ESO con dos suspensos no fomenta el esfuerzo

Buenas, soy Emilio Calatayud. Parece que el Gobierno está preparando un reforma de la reforma educativa -la enésima, y lo que te rondaré morena- que volverá permitir a los adolescentes obtener el título de ESO con dos suspensos. No me parece que esa iniciativa sirva para fomentar el esfuerzo, el trabajo y el mérito, que, a fin de cuentas, es de lo que se trata. Además, ¿por qué se pone el límite de dos suspensos? ¿Por qué no cuatro o cinco? ¿Qué más da? Cuando yo era chico, un suspenso era un suspenso. Y ahora queremos que sea un aprobado, lo cual no puede ser y, además, es imposible. Recomiendo a los profesores que, en el caso de que se apruebe esta reforma, obren en conciencia y suspendan a quienes lo merezcan. Y luego, si el ministerio o la delegación de Educación quieren, que los aprueben ellos ‘administrativamente’.

