Una fiscal experta en menores, y granadina, es la nueva Fiscal Superior de Andalucía

Buenas, soy Emilio Calatayud. Ana Tárrago, fiscal granadina (de Guadix concretamente) experta en menores, es la nueva Fiscal Superior de Andalucía. Enhorabuena, Ana, te deseo lo mejor. Y gracias por quitarme la razón: siempre suelo decir que el político de menores es el menor de los políticos; el juez de menores, el menor de los jueces; el fiscal de menores , el menor de los fiscales, etc. Pues, por fortuna, los tiempos están cambiando, y ya no es así. Ana, con la que he compartido muchos juicios y de la que he aprendido mucho, es el ejemplo. Además, antes de ser elegida Fiscal Superior de Andalucía, ya era fiscal-jefe de Granada.

Ana Tárrago sucede a otro gran jurista, Jesús García Calderón, que ha hecho una gran labor al frente de la Fiscalía Superior. También le deseo lo mejor en lo personal y en lo profesional.