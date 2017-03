Buenas, soy Emilio Calatayud. ¿Qué es libertad de expresión y qué no lo es? Yo ahora mismo no lo sé y eso genera inseguridad jurídica. El Tribunal Supremo, el Constitucional o el Europeo de Derechos Humanos deberían sentar cátedra y explicarlo, porque hay días en los que parece que no se puede decir nada y otros, en los que se puede decir todo. No es una cuestión de izquierdas , derechas, centro o mediopensionistas. A mí hay cosas que me molestan, pero no por ello tienen que ser un delito. Todo no puede ser delito, digo yo.

