No soy partidario de expulsar del cole a los niños hiperactivos; en su casa seguirán siendo hiperactivos

Buena, soy Emilio Calatayud. Lo digo siempre: no soy partidario de expulsar del colegio a los niños que tienen un mal comportamiento. Como en todo, habrá excepciones, pero la regla debe ser mantener a esos chicos en el centro escolar. Hay que trabajar con ellos en el propio colegio. Como todas mis opiniones, puede estar equivocada y admite objeciones (igual que mis sentencias se pueden recurrir). Me dirán que no hay medios y tal y cual, y seguro que llevan razón, pero para eso están nuestros políticos: para establecer prioridades y la educación debe ser una de ellas.

Todo esto vale para los niños que tienen déficit de atención y son hiperactivos, el conocido TDAH. Si mandamos un mes a casa a uno de estos niños, ¿mejorará su trastorno? Yo pienso que no: seguirá siendo hiperactivo. Incluso puede que cuando vuelva a la escuela esté peor.