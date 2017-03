Buenas, soy Emilio Calatayud. En mi juzgado sólo hay mujeres y por eso es el mejor juzgado de España. No es peloteo, es la verdad. Mis compañeras saben ya bastante más de menores que yo y, a pesar de lo que han visto y hay oído -bueno y malo-, no han perdido la capacidad de conmoverse, que es algo fundamental en este trabajo. Es un un placer y un orgullo trabajar con ellas. Así de claro. Y, hoy, Día de la Mujer Trabajadora, les he llevado flores. Gracias a ellas y al resto de las mujeres trabajadoras, que sois todas.

