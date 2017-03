Buenas, soy Emilio Calatayud. Al paso que vamos, los jueces de Menores nos vamos a quedar sin trabajo. Ningún chaval va a querer que se le juzgue como menor. Preferirán ser procesados como adultos, porque parece que los castigos son más livianos. Como suelen estar bien informados, no creo que tarden mucho en pedirmelo: “Don Emilio, quiero que me juzguen como adulto, porque así me pondrán en libertad, como les ha pasado a Urdangarín o Rato”. Y llevarán razón.

Lo que sí me han pedido en más de una ocasión es que no les condene a estudiar para no acabar de ministro de algo. Es en serio.