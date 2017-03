Don Emilio en 13TV: “Eso de que ‘soy menor y no me puedes hacer nada’ es una leyenda urbana”

Hola, don Emilio lleva ya un rato perorando en 13TV, de hecho, está a punto de acabar. Aquí va algo de lo que ha dicho: “Eso de que ‘soy menor y no me puedes hacer nada’ es una leyenda urbana. A un menor de 14 años se le puede detener, se le puede esposar y se le puede encerrar, porque es responsable penalmente”.

Sobre una eventual legalización de la maríhuana: “Antes lo tenía claro: no, pero ahora ya no lo sé, Para eso están los políticos, para decidir. Ellos tienen que dar las respuestas”. Lo que sí ha reiterado el juez es que la ‘maría’ está haciendo mucho daño. El consumo de esa droga junto al alcohol está despertando enfermedades mentales muy graves que, de otra forma, quizá no se hubieran manifestado.

Niños y analfabetismo. “Hay chavales que no saben juntar las letras. Y otros que saben juntarlas, pero no entienden lo que quieren decir juntas”.