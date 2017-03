Buscan a un padre de Granada para meterlo en prisión por no llevar a su hija al colegio

Hola, soy Carlos Morán, el compañero de blog de don Emilio. Como suele decir el juez, bastante bien salen algunos niños con los padres que tienen. Aquí os dejamos un caso que demuestra que no anda desencaminado. “La Audiencia de Granada ha ordenado que las fuerzas de seguridad del Estado busquen, capturen y conduzcan a prisión a un hombre condenado en firme a cinco meses de cárcel por no llevar a la escuela a su hija. El propio tribunal provincial confirmó hace unos meses que el individuo en cuestión había cometido un delito de abandono de los deberes familiares, pero el encausado solicitó que la pena de encierro quedase en suspenso. Sin embargo, la Audiencia denegó la petición y urgió al procesado, que tenía antecedentes penales –lo que no favorecía nada su pretensión de eludir la prisión–, para que entrase en la cárcel, pero el acusado huyó y está en busca y captura.

Se da la circunstancia de que la pareja del fugitivo también fue condenada por los mismos hechos, pero a ella la Audiencia sí le concedió la suspensión de la pena de presidio”.