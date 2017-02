Buenas, soy Emilio Calatayud. Me pidieron que eligiera una palabra para celebrar el Día de Andalucía y me decanté por ‘felicidad’. La razón es simple. Soy bastante feliz. A pesar de haber perdido a mi mujer tras 30 años de matrimonio y de tener un cáncer, me considero una persona feliz. Lo cuento por si alguien le sirviera de algo.

