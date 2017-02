Buenas, soy Emilio Calatayud. Durante estos días, y por razones que a nadie se le escapan, algunas personas me han preguntado si se juzga a corruptos en la jurisdicción de Menores: Pues no, no juzgamos a corruptos, otra razón más para que me guste mi trabajo. En realidad, la mayoría de nuestros ‘choricillos’ son bastante honrados a la hora de enfrentarse a la ley: ‘Yo me como lo que hecho, señor juez, pero lo que no he hecho, no’, te dicen. Y casi siempre es verdad. No como otros…

