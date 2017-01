Si delinques a través de Internet, deberías quedarte sin Internet

Buenas, soy Emilio Calatayud. En Estados Unidos, una persona que use Internet para, por ejemplo, acosar a alguien puede ser condenado a no utilizar la red durante unos años. Me parece razonable. En Canadá, recientemente, se ha aprobado una disposición legal que impide usar Internet a los delincuentes sexuales que utilizan la red para cometer sus fechorías. Mientras dure la condena que se les imponga, no pueden conectarse.

Aquí en España, creo que lo hacen los juzgados mercantiles que ven casos de piratería, etc. La verdad es que no sé es cómo se puede garantizar que se cumple esta medida, pero yo creo que aquí también lo podríamos hacer. A muchos menores que utilizan Internet para cometer delitos, que cada vez son más, les vendría muy bien.

Aquí lo que si hacemos, por ejemplo en casos de violencia de género entre menores o vejaciones, es prohibir que el infractor se pueda comunicar con la víctima por cualquier medio, incluido Internet. Pero puede seguir usando la red.