“No sé inglés y no puedo ayudar a mi hija con los deberes bilingües, ¿qué hago?”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Os traslado la queja con pregunta tal y como me ha llegado a mí (y no una vez, sino varias). La verdad es que yo no sé qué contestar. Mis hijos ya son exestudiantes y no tenga práctica en estas cosas. Pero, vamos, no hay demasiadas respuestas posibles: 1) no ayudar a los hijos a hacer los deberes (ni en inglés ni en español), 2) ayudarles sólo con los deberes en español 3) pedir a los maestros que no le pongan deberes en inglés y 4) que las lenguas se enseñen con sentido común y no en ‘en plan’ esto hay que hacerlo ‘a saco’ porque luego vienen los del informe Pisa y nos suspenden.

Aprender otra lengua no debe ser una especie de castigo y hay que tener en cuenta muchos factores para evitar discriminaciones: por ejemplo, no es lo mismo que los padres del alumno sepan inglés o que no lo sepan. Además, el bilingüismo no debería de servir para que nos olvidásemos del español, que parece que es lo que está pasando con tanto Halloween y tanto black friday. Pero, ya digo, no puede hablar con autoridad de este asunto porque ya no tengo práctica.