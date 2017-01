“Hijo, ¿qué quieres estudiar en Ballicher?” “Pon lo que quieras, mamá”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Volvemos a un asunto sobre el que ya hemos hecho comentarios más de una vez: los niños ‘light’ o flojos, que hay que decirlo en español. Todo esto se podría resumir así: Si se lo hacemos todo, no sabrán hacer nada, habremos creado un analfabeto en todos los sentidos (aunque manejen muy bien el móvil y sean campeones de la ‘play’). Hay madres y padres que, por ejemplo, rellenan las matrículas escolares de sus hijos… Y no hablo de la Educación Primaria, sino de la Secundaria e incluso de la Universidad. El otro día me contaron un caso que se puede resumir en el siguiente diálogo: “Hijo, ¿qué quieres estudiar en Bachiller? Ven y dímelo que hay que entregar la matrícula”. Respuesta: “Pon lo que quieras, mamá”.

